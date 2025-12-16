El recorte de fondos podría causar el cierre del Centro de Día “La Esperanza”

Hace dos meses que el Centro de Día “La Esperanza” no recibe los fondos que les corresponden del Gobierno Nacional (a través de la Administración Nacional de Discapacidad (Andis)) y que garantizan su funcionamiento.

Esto obligó a que la institución, donde asisten 140 chicos y chicas de toda la provincia, se movilizara a Terrazas del Portezuelo para exponer la situación de peligro de cierre que enfrentan.

Ante la cancelación de la transferencias de recursos, es que no se están pagando los sueldos del personal ni tampoco se les está abonando a los proveedores.

"No tenemos ni para darle de comer a los chicos" dicen desde el centro que tiene su sede en calle Riobamba a poca distancia de la intersección con la avenida “Juan Giberto Funes” (ex Roca), en la ciudad de San Luis.

La situación es muy difícil y de persistir "lamentablemente la institución tendrá que cerrar quedando 140 chicos afuera del sistema", a los que hay que sumar los más de 50 asistentes que quedarían en la calle.

En el edificio central del gobierno provincial, la delegación fue recibida por el secretario de Discapacidad, Luis Giraudo, junto a colaboradores y asesores del Ministerio de Salud.