San Luis: el Gobierno le dio una casa social a una funcionaria de Cultura

La sorpresa que generaron los nombres de parientes directos del ministro de Turismo y Cultura en la lista de inscriptos para las viviendas sociales no se compara con la que causó en varios allegados al ministerio la noticia de que una de las funcionarias más encumbradas de la cartera ya tiene su casa propia, adjudicada por el Gobierno Provincial.

Melisa Portela es esteticista y especializada en la depilación definitiva y limpieza de cutis y las autoridades del ministerio le encontraron atributos suficientes para ocupar el cargo de jefa de un área dependiente de la subdirección de planificación cultural. En los hechos, la mujer es la jefa del Muhsal.

La funcionaria fue beneficiada con la entrega de una vivienda social del plan Proyecto y Sueños de la Ciudad de La Punta. En los pasillos del ministerio se rumorea que la intervención del ministro Juan Álvarez Pinto fue decisiva para concretar la desprolijidad.

Un detalle extra se suma a la sorpresa de la adjudicación. Portela está en pareja con Daniel Pino Adaro, un abogado de la provincia que en sus inicios en la profesión supo defender y ser la mano derecha de Daniel Jamenson, un polémico empresario nocturno que tuvo causas por tráfico de drogas, tenencia de armas y prostitución.

Pero los caminos laborales se dieron vuelta para Pino y hace pocas semanas fue designado como responsable de la Agencia Territorial San Luis, el organismo que reemplazó la oficina puntana del Ministerio de Trabajo y que tiene esa denominación tras un furioso recorte que dejó a mucha gente afuera.

La designación de Adaro fue oficializada el 25 de noviembre y apenas diez días después Portela fue adjudicada con una vivienda, por lo que habrá en San Luis una pareja que pasará un fin de año inolvidable.