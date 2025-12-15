Cuatro bomberos, con una decidida labor, le salvaron la vida a un hombre

Cuatro integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios “El Fortín” de Villa Mercedes le salvaron la vida a un hombre de unos 66 años que estaba sin signos vitales como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

“Cuando su hijo lo llevaba al hospital, en el camino decidió detenerse en el cuartel y les pidió ayuda a los bomberos. Estos rápidamente, mediante maniobras de RCP y de respiración asistida con mascarilla que se extendieron por 10 minutos, lograron sacarlo del paro. Después se le dio intervención personal del SEMPRO”, destacó el vocero de la entidad Federico Romero.

La emergencia ocurrió este lunes a la tarde (alrededor de las 15:00) cuando en el cuartel estaban de guardia el oficial mayor Raúl Fenocchio, el jefe de guardia Emiliano Leguizamón, el bombero Iván Villegas y el aspirante Mario Casas.

El vecino “llegó sin signos vitales, con síntomas de ahogamiento” y con una decidida labor, los bomberos voluntarios “lo sacaron del paro”, detalló Romero.

El paciente, que después fue llevado por el SEMPRO a un centro asistencial, reside en el barrio Pablo Díaz y su cuadro de salud es estable, según se informó.

Desde el cuartel (que preside Sebastián Tula) y de diversos medios periodísticos además de poner en relieve la decidida y certera labor de los cuatro servidores públicos, se hizo hincapié en la importancia de que la comunidad aprenda RCP, una técnica que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Los bomberos realizan habitualmente diversas actividades de adiestramiento para actuar en casos de emergencia, y atento a lo sucedido remarcan que “la capacitación salva vidas”.



