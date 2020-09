Villa Mercedes: los saldos no cobrados del estacionamiento serán cedidos a El Fortín

El estacionamiento medido sigue siendo uno de los temas más candentes en los pasillos y el recinto del Concejo Deliberante. Y en la sesión de ayer, el cuerpo legislativo sumó otro capítulo al aprobar una ordenanza que cederá a la Asociación de Bomberos Voluntarios El Fortín el remanente de los saldos del antiguo sistema que no sean reclamados por los usuarios



Es que con la cancelación de la concesión que tenía la empresa Eycon para administrar el Sistema de Estacionamiento Medido Inteligente (SEMI), que funcionó desde marzo del 2015 hasta marzo de este año, muchos mercedinos habían quedado sin poder usar el dinero que tenían en sus tarjetas.



Tras una novela que incluyó hasta una denuncia del Municipio, la compañía con sede en Bahía Blanca desarrolló una página web para que los conductores puedan solicitar sus montos, que sumados entre todos daban una resultado de 2.035.000 pesos.



Sin embargo, el concejal Carlos Andreotti, del bloque San Luis Unido, planteó que el trámite resulta “muy engorroso” y que no tuvo la suficiente difusión. "Tenés que presentar un CBU que tiene que estar firmado por el banco, que con las restricciones que hay es difícil de sacar y que a su vez hay cuestiones de seguridad a tener en cuenta. Y muchas veces por los montos bajos que son, para algunas personas no se justifica hacer todo eso", opinó.



Por eso, presentó el proyecto que ayer fue votado de forma unánime por los ediles. De este modo, habrá tiempo hasta el 31 de octubre para que los usuarios que aún tengan saldo en sus cuentas, lo reclamen. Una vez que se termine el plazo, el dinero restante será transferido al cuartel local, que previamente deberá firmar un convenio de cooperación con el Municipio.



No obstante, las personas que quieran donar voluntariamente sus remanentes antes de la fecha límite, podrán llenar una declaración jurada, que tendrá que estar disponible en la página web de la Comuna, para explicitar y transparentar el traspaso.

"Para esto es necesario que el Ejecutivo haga una campaña, porque el dinero sigue siendo de los usuarios. El acto solidario es de cada uno de ellos, no de los concejales ni de la Intendencia. Y de ahí en más, cada uno puede entrar y ver si quiere cobrar o ceder", agregó Andreotti.



Uno de los argumentos más fuertes para elegir a la organización beneficiada es el alto costo que tienen los bomberos para solventar sus servicios. Cada uniforme y equipamiento para atender un incendio forestal, por ejemplo, vale casi $89.000 “Es una institución que está por encima de las grietas y nos une a todos. Creemos que es la mejor forma de cerrar un capítulo, como ha sido la prestación de la empresa Eycon, que bastante poco beneficiosa fue para la ciudad de Villa Mercedes", manifestó.