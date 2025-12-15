Vecinos reclaman por "constantes demoras" en la recolección de residuos

La cara de la decadencia. Así se ve la basura luego de días sin recolección. Foto: gentileza.

Los vecinos de los barrios Jardín Aeropuerto y Jubilados están hartos del "ninguneo" oficial. Indican que a lo largo del año han sufrido en carne propia las impericias de la gestión, que no logra normalizar el servicio de recolección de residuos. Esta vez, las novedades no difieren del complejo panorama: basura desparramada, focos infecciosos y silencio municipal.



"El problema sigue siendo en la misma zona. El tema es que hay basura que entra en descomposición, especialmente con las altas temperaturas, como pasa con los pañales para adultos", graficó un lector de El Diario de la República, que compartió imágenes del drama.

La basura se acumula en las calles. Foto: gentileza.



De acuerdo a lo que puntualizó, la gente no se entera sobre la modalidad del servicio; no hay comunicación. "Nadie avisa por ningún medio que no habrá recolección", repudió.



Otro inconveniente que atraviesan es que cuando pasan los días, los perros rompen las bolsas y se desparraman los residuos, generando un caos del que ninguna autoridad se hace responsable.

Las bolsas de basura están semanas completas en la calle hasta que pasa el recolector de residuos. Foto: gentileza.



"Seguro hoy hablamos y a la noche pasa el camión. Pero después pasan días y días hasta que vuelven a recolectar. Y es ahí cuando se genera todo el problema", agregó. El conflicto se replica también en otras zonas de la ciudad.



Piden respuestas concretas y efectivas.

