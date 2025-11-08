Fuertes quejas por las aguas servidas y la recolección de residuos

De un lado aguas servidas, del otro basura que lleva días en el canasto. Foto: El Diario/gentileza.

La ciudad de San Luis, en su amplitud, evidencia distintos inconvenientes relacionados con los servicios públicos: yuyos crecidos, problemas con luminarias, dificultades con la basura, entre otros. Pero en lo más reciente, dos complicaciones tomaron gran repercusión: las aguas servidas y los problemas en la recolección de residuos.



Aguas servidas



Múltiples espacios evidencian problemas con las cloacas. En lo más reciente, la zona de Buenos Aires y Colón ha sido claramente afectada. Muchos vecinos han afrontado obstáculos importantes.



Pese a que se instalaron válvulas de retención para evitar inundaciones, algunas personas han evidenciado colapsos, según pudo averiguar El Diario. El problema no es de ahora; se trata de una necesidad que vienen advirtiendo desde hace tiempo. De hecho, cada tanto se juntan las aguas residuales y se dispersan por la calle.



En las inmediaciones de Rivadavia y Juan Gilberto Funes, también afrontan un problema similar. Aunque no es persistente, se registra con cierta regularidad el colapso cloacal. Los días de lluvia, de hecho, complican el panorama.



Basura y recolección



Varios vecinos de los barrios Jardín Aeropuerto, Jubilados y aledaños, apuntan que al menos durante cuatro días evidenciaron la interrupción de la recolección de residuos. Así se acumuló basura y, por ende, se intensificaron los focos infecciosos.

La basura lleva días en distintas zonas. Foto: gentileza.



"No pasa lo mismo en la zona norte, desde avenida Fuerza Aérea en adelante. ¿Cuál es la razón por la que en una zona sí pasan y por la otra no?", manifestó un lector de El Diario que prefirió mantener su nombre en reserva.

Hay espacios que llevan 4 días sin recolección de residuos. Foto: gentileza.



"No hay razón para que no pasen, con todo lo que implica. Es una vergüenza", agregó.

La recolección evidencia dilaciones en algunos sectores. Foto: gentileza.



En definitiva, distintas personas, con sus testimonios, dan cuenta de que hay una suerte de colapso en los servicios. Por negligencia, por impericia o por otras razones, la ciudad no logra un equilibrio en las prestaciones mínimas de la comuna.

