  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

29°SAN LUIS - Martes 16 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

29°SAN LUIS - Martes 16 de Diciembre de 2025

EN VIVO

Residencia presidencial

Un soldado fue hallado muerto en la Quinta de Olivos

El joven de 21 años fue hallado sin vida en uno de los puestos internos.

Por redacción
| Hace 4 horas

Un efectivo del Ejército Argentino fue hallado muerto en uno de los puntos internos de la Quinta Residencial de Olivos, según informaron fuentes oficiales a la agencia NA.

 

La víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, de 21 años, quien cumplía funciones de seguridad en el lugar, al tiempo que luego del hallazgo se activaron de inmediato los protocolos y los servicios constataron el deceso.

 

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado se encuentra en el lugar de los hechos y todas las hipótesis se encuentran bajo investigación.

 

La magistrada dio intervención a las fuerzas federales, “a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho”, consignaron las fuentes.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo