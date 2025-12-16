Ninguneo, destrato y discriminación contra Veteranos de Malvinas puntanos

Jorge Morán, Jorge Chacón y Jorge Morales, tres veteranos de Malvinas de San Luis, sufren un dolor muy grande. Así como alguna vez padecieron el olvido frente a su entrega patriota, hoy enfrentan el ninguneo oficial. Lejos del diálogo y golpeados por la arrogancia de quienes tienen las firmas que plasman decisiones, fueron afectados por la revocación de una resolución que les permitía acceder a una serie de beneficios con los que se reconoce a los excombatientes.



En primera persona



Jorge Morán tenía 18 años cuando participó del conflicto bélico. Fue destinado a Puerto San Julián y a Río Gallegos, lugares donde se desempeñó en tareas logísticas y de vigilancia a instancias del Grupo de Artillería 11. El grupo que integró fue el primero que brindó defensa para las zonas respectivas. Es de la promoción 1982, suboficial egresado de la Escuela Sargento Cabral.



Pero lejos de acceder a los derechos que le corresponden, lo despojaron sin mayores razonamientos. "Me notificaron el 5 de diciembre, desde la Dirección de Derechos y Garantías Constitucionales, a cargo de Alberto Marcelo Juárez. La resolución fue emitida el 3 de junio aproximadamente. Con lo cual, lo interpreto como que no quieren que responda frente a los plazos administrativos correspondientes", puntualizó Morán en diálogo con El Diario de la República.



De acuerdo a lo que explicó, la primera observación se remonta a junio de 2024. Subrayó que, si se tiene en cuenta lo que disponen las normativas vigentes en cuanto a los plazos, se excedió el tiempo para modificar la resolución. Es decir, hay una impericia administrativa. Y sospecha fuertemente que se haya planificado con intenciones claras para que no pueda responder.



"Toda observación está fuera de lugar porque se vencieron los plazos. Tienen 60 días para modificar. Ninguna entidad puede modificar una resolución sin antes llamar a un consenso de notificados. Nada se ha cumplido", aseveró.



Razones infundadas



Morán explicitó que, al menos en su caso particular, han solicitado desde el Gobierno la foja de servicio en el Ministerio de Defensa de la Nación. Cuestión que, si bien es correcta, se "han equivocado" al buscar datos en la División Reclutamiento y Movilización. Esta área es únicamente para soldados conscriptos, mientras que los datos de Morán corresponden al Archivo General del Ejército, de la Dirección de Servicios Históricos.



"Soy suboficial. La Dirección de Servicios Históricos emite certificaciones de servicio donde tiene que mostrar el certificado de quien haya sido movilizado. Mi certificación indica que estuve en Puerto San Julián y en Río Gallegos", precisó.



"Los derechos constitucionales no se cumplen con mi persona. Es un destrato que roza la discriminación a un soldado puntano que quiso demostrar que participó del conflicto de Malvinas", lamentó.

