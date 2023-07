Entregaron una CIPE especial en honor a los veteranos de Malvinas

El Gobierno de la Provincia continúa sus homenajes a los Veteranos de Malvinas. Este viernes nueve soldados de la clase 1963 recibieron una CIPE especial, que lleva impresa la leyenda "Soldado de la Brigada Heroica", una distinción por su participación durante el conflicto bélico del Atlántico Sur.

La ceremonia fue en el Museo Histórico de la V Brigada Aérea. El encargado del departamento de Relaciones Institucionales, el suboficial mayor Jorge Sacchi, explicó de dónde proviene el término que lleva la credencial. "Se empezó a utilizar el 7 de mayo de 2007, mediante un proyecto que presentó el gobernador Alberto Rodríguez Saá en las cámaras de Senadores y Diputados de la provincia y que fue aprobado por unanimidad para declarar a la V Brigada Aérea, como Brigada Heroica", dijo.

Sacchi mencionó que el título se debe a muchos hechos fundamentales en los que estuvo involucrado el cuerpo militar en 1982. "Los aviones A-4B que participaron de nuestra unidad en el sur argentino hicieron 133 misiones de combate, hundieron 5 buques, dejaron fuera de servicio a 3 más y averiaron a otros 3. Hubo una participación muy importante de nuestros pilotos, mecánicos y de todo el personal que formó parte del despliegue", dijo.

En el acto estuvieron representantes de los ministerios de Justicia, Gobierno y Culto, y de Ciencia y Tecnología, quienes llevaron adelante en conjunto el homenaje.

CIPE. La tarjeta forma parte del sistema nacional de cédulas de conducir. Fotos: Fer Miranda.

"Para nosotros es un mimo, como todos estos reconocimientos que vamos recibiendo. Con dieciocho años uno no pensaba estar en una guerra, y más siendo soldado, porque no habíamos estudiado, ni nos habíamos preparado. Si bien tuvimos instrucciones, no eran suficientes para un acontecimiento de este tipo", mencionó Nelson Domínguez, quien estuvo encargado de operar radares durante la gesta.

En el encuentro estuvieron representantes de la Asociación de Veteranos Puntanos en el Sur, de la Fundación Malvinas en un Abrazo, junto a las autoridades de la V Brigada Aérea.

"Esta CIPE 4.0 consiste en una representación gráfica de las islas, además del grupo de pertenencia. Por un lado, es un humilde aporte que se suma a la credencial, además del objetivo de incluir varia documentación dentro, para facilitar cualquier trámite o gestión", señaló el gerente provincial de CIPE y Licencia de Conducir, Nicolás Rodríguez Iannello.

El funcionario añadió que la última versión cuenta con algunos refuerzos en cuestiones de seguridad. La nueva tarjeta forma parte del sistema nacional de cédulas de conducir, conservando el diseño y formato.

"Estas son buenas ideas que tiene el Gobierno de la Provincia. Son formas de reconocer la enorme tarea que realizó en aquella época la V Brigada", sostuvo el veterano de guerra de Malvinas, Domingo Faustino Calderón.

Fotos: Fer Miranda.