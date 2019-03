Reclaman a Transpuntano que acepte el pase de discapacidad de la CIPE

El gobierno provincial solicitó a Transpuntano que admita a la Cédula de Identidad Provincial Electrónica (CIPE) como pase libre para aquellos usuarios que registraron en su tarjeta el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y otras condiciones preexistentes. La nota fue enviada ayer a las oficinas de la empresa de servicio de transporte urbano de la capital, a raíz de que por lo menos en la última semana la compañía publicó carteles en las unidades que recorren la ciudad explicitando que la CIPE no se admite como pase (como se puede observar en la foto que ilustra esta nota). La empresa negó que no dejaran pasar a personas con discapacidad que tengan la CIPE, pero estimaron que esta no es un pase libre en sí mismo y por ello publicaron los avisos.

La nota fue firmada por Nicolás Rodríguez Ianello, gerente de la CIPE, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y Pablo Garcés, jefe del Subprograma de Protección y Promoción a las personas con discapacidad, del Ministerio de Desarrollo Social.

En el documento indican que son 5.280 personas que tienen la condición de pase libre cargadas en su CIPE y que no solo incluye a quienes tienen el CUD, sino que también a pacientes oncológicos, trasplantados y que padecen VIH, estas últimas condiciones son aceptadas únicamente en la provincia de San Luis como pasaje gratuito. La tarjeta es admitida para realizar viajes del interurbano, pero no ocurre lo mismo en la ciudad de San Luis.

"La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás", sostiene el escrito. Con el pase libre "estaríamos promoviendo, protegiendo y asegurando el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales", subraya.

"Esto se hizo para que estas personas no tengan que andar con el papel y con el certificado del médico, en un simple trámite cuando van a hacer la CIPE, presentando la documentación correspondiente", explicó Rodríguez Ianello sobre la inclusión del pase libre, implementado a partir de marzo de 2018. El funcionario admitió que no sabía de la postura de la empresa de negar el uso de la CIPE hasta que fue contactado la semana pasada por allegados que le indicaron la publicación de los carteles con la prohibición. "Lo que nosotros buscamos, e imagino que todos, es que esa persona no tenga inconvenientes en utilizar el transporte", remarcó.

Garcés recordó que el CUD es un documento de validez nacional. "Es otorgado por la Junta Evaluadora del Centro Nacional de Rehabilitación, se corresponde con toda la normativa internacional de discapacidad y bajo los parámetros con los que se mide", detalló.

En la tarjeta se deja registrada una copia de dicho documento y a su vez aclaran en el dorso la condición de pase. "Parte de esos datos y el número del CUD salen en la cara de atrás de la CIPE”, detalló el funcionario. Además destacó, que a diferencia del pase libre que se suele emitir y que tiene duración de un año, el del carnet provincial tiene la misma duración que el vencimiento del CUD. Por último recordó que en 2018 se acercó a las oficinas de Transpuntano para solicitar el uso del pase, pero no obtuvo respuesta favorable y desde ese entonces, no ha habido contacto formal hasta la presentación de ayer de la nota.

La compañía de participación municipal tuvo, por lo menos, una respuesta contradictoria ante la consulta de El Diario. "Lo único que nosotros avalamos para nuestros pasajeros que suben a las unidades es el que paga la tarjeta SUBE y el que tiene pase de discapacitado, ya sea nacional, provincial o en este caso los que figuran así en la CIPE, pero fuera de eso no hay ningún convenio", aseguró Jorge Guiñazú, jefe de Diagramación y Tráfico de la empresa. Es decir, que si aparece en la CIPE la condición, los dejarían pasar. Sin embargo, tanto para quienes están detrás de la identificación y el beneficio y como indican los carteles que circulan la realidad es otra: "La portación de la credencial CIPE no tiene validez como pase libre".