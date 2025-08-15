El feriado comenzó accidentado: caídas y choques

El viernes no laborable comenzó con fuertes accidentes de tránsito en San Luis donde el alcohol, al parecer, habría sido un protagonista determinante para los choques. Un motociclista y un automovilista, en distintos puntos de la ciudad, fueron los actores de los incidentes.

Por la calle Ciudad del Rosario, en plena madrugada, un auto iba a muy alta velocidad y al pasar el semáforo de Sarmiento, donde hay una especie de bordo, perdió el control y luego de hacer un notorio zig zag se estrelló contra un árbol.

El recorrido del vehículo no quedó ahí ya que empezó a dar trompos por el asfalto y terminó unos cuantos metros más adelante. Durante todo el trayecto, el rodado perdió diversas partes que quedaron en la calle como evidencia del impacto.

El único ocupante del auto se bajó por sus propios se caminó sin destino fijo a tal punto que cuando la Policía lo encontró estaba a una cuadra del lugar del accidente, con aparentes signos de embriaguez.

Otro accidente que obligó la intervención policial ocurrió en la esquina de La Rioja y avenida España, a pocas cuadras del anterior. El protagonista en este caso fue el conductor de una moto que circulaba por la avenida y al llegar a La Rioja pisó un elemento –que podría ser un autoparte, según los primeros testimonios- y cayó al suelo.

El conductor quedó inconsciente durante un rato, por lo que fue derivado a un hospital para su atención.