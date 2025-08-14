“El 26 de octubre es una gran oportunidad para ponerle un freno a Milei”

El candidato a diputado nacional por el justicialismo Jorge “Gato” Fernández expresó que la elección del próximo 26 de octubre “es una gran oportunidad para ponerle un freno a las políticas del presidente (Javier) Milei”, que son sinónimo de “desigualdad, crueldad y paralización”. Dijo que las consecuencias de estas acciones han afectado enormemente “a los jubilados, al personal del Hospital Garrahan, a los discapacitados y a todos los trabajadores, como los despidos en cientos de fábricas”.

En declaraciones formuladas en FM Lafinur, aclaró que el peronismo tiene una posición totalmente clara y contraria. “No estamos de acuerdo con que se avasallen los derechos de los jubilados, de los discapacitados y que se cierren organismos como Vialidad Nacional, el INTI, el INTA y el CONICET, por ejemplo”.

Sostuvo que el gran objetivo de la lista de candidatos que encabeza es “defender los intereses de San Luis” y que no se paralicen las obras públicas que “son pilares de nuestra economía” como la reparación de las rutas.

Apuntó que otra función clave a cumplir es generar hechos políticos y legislativos como ocurrió hace unos días en el Congreso de la Nación con las leyes que se sancionaron contra “la crueldad del gobierno nacional”.

En ese sentido se refirió al conflicto generado en el Garrahan y, tras aclarar que lo conoce muy bien por una cuestión con un hijo, sostuvo que da la impresión que las autoridades nacionales no tienen idea como se trabaja y del excelente trato que le dan a la gente del interior. “Es incomprensible que no se puedan condolecer, que actúen con tanta crueldad, que echen y maltraten a los residentes”, fustigó.

Seguidamente volvió a insistir en la necesidad de contar con más legisladores que reclamen por los intereses de San Luis y defiendan sus logros.

Los lazos “invisibles” que unen a Javier Milei y Claudio Poggi

“Gato” Fernández no dudó en manifestar que hay un acuerdo oculto entre el presidente de la Nación y el gobernador de San Luis. “Deberían blanquear que son lo mismo”, con las mismas políticas de despidos, ajustes y precarización laboral. “El gobierno de San Luis actúa en consonancia con la Nación y esto es lo que no está blanqueado”, subrayó.

“Comparten las decisiones políticas y ni siquiera el espacio de Poggi, que es el que gobierna la provincia, presenta candidatos. Esto nunca ocurrió en San Luis”, advirtió.

El candidato en primer término en la lista del PJ entiende que esta actitud de ocultar “es por temor al castigo (del electorado) o porque desde el gobierno de San Luis se está advirtiendo que la imagen de Milei está decayendo”.