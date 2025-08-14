  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

17°SAN LUIS - Jueves 14 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

17°SAN LUIS - Jueves 14 de Agosto de 2025

EN VIVO

Rutas peligrosas

Una mujer fue hospitalizada tras el vuelco de un automóvil en la ruta provincial 10

Una mujer de 49 años fue hospitalizada tras quedar atrapada en un Ford Fiesta que volcó este miércoles por la noche en la ruta provincial 10, a la altura del paraje La Esquina.

Por redacción
| Hace 4 horas

Un accidente de tránsito ocurrido este miércoles por la noche en la ruta provincial 10, a la altura del paraje La Esquina, dejó como saldo a una mujer hospitalizada. El hecho se registró alrededor de las 20:30 y fue informado por la Dirección General de Bomberos de la Policía.

 

Según las primeras averiguaciones, un hombre de 50 años, domiciliado en San Luis, conducía un Ford Fiesta en sentido oeste-este acompañado por una mujer de 49 años, también de la capital provincial. En ese tramo, y por causas que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcando sobre la banquina.

 

El hombre logró salir del automóvil con la ayuda de vecinos y personas que se encontraban en la zona, mientras que su acompañante quedó atrapada en el habitáculo. Personal del Cuartel VI de Bomberos de la Policía y de Bomberos Voluntarios de El Morro trabajaron en la estabilización del rodado, el corte de la energía y la apertura de la estructura con herramientas especiales.

 

La mujer fue inmovilizada con collarín cervical y tabla rígida, y recibió asistencia médica en el lugar junto al conductor. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad de San Luis para una atención más compleja.

 

En el operativo también participaron efectivos policiales y personal del Ente Control de Rutas.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo