Una mujer fue hospitalizada tras el vuelco de un automóvil en la ruta provincial 10

Un accidente de tránsito ocurrido este miércoles por la noche en la ruta provincial 10, a la altura del paraje La Esquina, dejó como saldo a una mujer hospitalizada. El hecho se registró alrededor de las 20:30 y fue informado por la Dirección General de Bomberos de la Policía.

Según las primeras averiguaciones, un hombre de 50 años, domiciliado en San Luis, conducía un Ford Fiesta en sentido oeste-este acompañado por una mujer de 49 años, también de la capital provincial. En ese tramo, y por causas que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcando sobre la banquina.

El hombre logró salir del automóvil con la ayuda de vecinos y personas que se encontraban en la zona, mientras que su acompañante quedó atrapada en el habitáculo. Personal del Cuartel VI de Bomberos de la Policía y de Bomberos Voluntarios de El Morro trabajaron en la estabilización del rodado, el corte de la energía y la apertura de la estructura con herramientas especiales.

La mujer fue inmovilizada con collarín cervical y tabla rígida, y recibió asistencia médica en el lugar junto al conductor. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad de San Luis para una atención más compleja.

En el operativo también participaron efectivos policiales y personal del Ente Control de Rutas.