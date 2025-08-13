Allanan una casa por el asesinato de Valentín Sosa

Una semana le llevó a la Policía obtener las primeras pistas firmes en la investigación por el crimen de Valentín Sosa, ocurrido el lunes pasado en el barrio Malvinas Argentinas, de Juana Koslay. Con eso, un grupo de oficiales del COAR y de la división Homicidios se apostó desde las 7 de la mañana del miércoles en una casa cercana a la de la víctima.

Entre los vecinos causó algo de sorpresa la presencia policial en el domicilio, ya que la familia que vive en la casa allanada era cercana al hombre asesinado, que si bien era muy querido en el barrio, no era de tratar mucho con sus vecinos.

Sin embargo, lo que se pudo saber es que en la casa inspeccionada por la Policía viven varias familias, un hecho que se corrobora con las tres antenas de Direct TV que surgen a la vista del techo, que a la vez contrasta con el gallinero que está en el jardín anterior. El mismo contraste se observa a modo más general, ya que el barrio Malvinas argentina es lindero al complejo privado “La Agripina”.

Aunque los investigadores no señalaron qué era lo que buscaban precisamente en la casa allanada, se supo que allí vive gente que había entablado amistad con Valentín. Una mujer que reside en la vivienda y que brindó días atrás su testimonio a El Diario de la República dijo que conoció a Sosa en el Plan de inclusión, donde ambos trabajaron.

Cuando su esposa murió de cáncer, hace unos tres meses, Valentín empezó a frecuentar la casa sospechada y a permitir que alguno de los jóvenes que vivían allí entraran a su vivienda, algo que antes no solía hacer.

Una fuente policial indicó que el procedimiento del miércoles busca fortalecer algunas pistas que se recolectaron desde que el martes pasado Valentín fue encontrado tirado en el comedor de su casa, con golpes en la cabeza.