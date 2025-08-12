  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Miércoles 13 de Agosto de 2025

15°SAN LUIS - Miércoles 13 de Agosto de 2025

Suyuque Viejo y La Punta

Investigan las muertes de una mujer y de un hombre

La Policía de San Luis está dedicada a dilucidar las circunstancias de las muertes de una mujer, en la zona del Suyuque Viejo y, de un hombre en inmediaciones del estadio provincial “Juan G. Funes, de La Punta.

Por redacción
| Hace 4 horas

El primer hallazgo fue en las primeras horas de la tarde. Una mujer de 35 años avisó a la Policía que, cuando fue a visitar a su tía de 82 años, la encontró tirara cerca del río que está cerca de la vivienda que ocupaba en la vera de la Autopista 25 de mayo.

 

Efectivos del puesto policial y de la división Homicidios tomaron intervención y, para establecer la causa del fallecimiento se esperará el resultado de la necropsia.

 

En primera instancia se sospecha que murió como consecuencia de los golpes sufridos al caer en un barranco.

 

 

El segundo hallazgo

 

 

Un hombre de 61 años de edad fue encontrada al lado de un vehículo que estaba estacionado frente al estadio provincial de La Punta, según informaron El Observador Puntano y FM Top.

 

El cuerpo estaba sobre la banquina de la Avenida Serrana y los paramédicos del Hospital “Dra. María Juliana Becker” constataron la muerte.

 

Al escenario del hallazgo también acudieron los investigadores de la división Homicidios y los bomberos, que se hicieron cargo del levantamiento del cadáver.

 

La autopsia determinará en este caso, las causas del deceso.

 

 

En ambos casos, la Policía no dio a conocer la identidad de las personas fallecidas. El ocultamiento de información ocurre en todos los informes policiales. 

 

 

Último momento: otra emergencia

 

 

Alrededor de las 22:00, se conoció que un automóvil protagonizó un accidente en ruta N° 30 entre La Cumbre y Cuatro Esquinas.

 

Para asistir a los heridos, además de una ambulancia se solicitó la presencia de los bomberos porque había una persona atrapada.

 

