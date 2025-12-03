"El dormitorio de mis hijos se partió y ahora todos dormimos amontonados"

Rocío Figueroa es madre de tres hijos de 4, 7 y 8 años y atraviesa una situación desesperante. La casa social que tiene en el barrio 900 Viviendas en la ciudad de La Punta está en serio peligro de derrumbe, como ocurre con otros hogares de esa barriada.

La razón del peligro inminente es que las casas fueron construidas en terrenos no apropiados, a tal extremo que en el caso de la vivienda de Rocío fue “sobre el cauce de un río subterráneo”, que fueron rellenados y que ahora se hunden.

“La platea o plataforma cedió. A nosotros se nos partió la mitad de la vivienda y lo mismo pasó en la casa de mi vecina. En nuestro caso el sector más afectado es la habitación de mis hijos. Tuvimos que vaciarla y apuntalar el techo”, describió la mujer que ante la grave realidad que los golpea, a gritos pide que desde el gobierno provincial la ayuden. “Pero no pasa nada”.

A mediados de año hizo una serie de presentaciones en Terrazas del Portezuelo, preocupada porque con diciembre se acaba el periodo de garantía que tienen las viviendas, que fueron inauguradas en el 2015 durante el primer mandato del gobernador Claudio Poggi. Los planteos que realizó no encuentran solución. Uno de los escritos llegó a manos de la directora de Obras de Arquitectura y Viviendas, Gladys Mabel Ortiz, que suma años en la función pública.





“No pasa nada en Casa de Gobierno. La única repercusión que hemos tenido es de parte de profesionales que nos han acercado estudios geológicos que indica que el pliego de casas que hizo la empresa fue sobre lo que sería un río subterráneo”, precisó.

En la barriada no hay dudas que esa es la causa del paulatino deterioro de las viviendas. Figueroa dice que tiene material documental donde consta que en otras casas cercana a la suya situada en la Manzana 37, sucedió lo mismo.

Por incidencia del agua “el terreno que fue rellenado y no fue bien compactado, se hundió y no solo empezaron a aparecer rajaduras en la parte original de la vivienda, sino que también arrastró las ampliaciones que hicimos”, apuntó Figueroa.

Además de las paredes trizadas y los techos apuntalados, la mujer ve con desesperación cómo se levantan los cerámicos de los pisos y se desmoronan las paredes y techos de la ampliación que hizo. “Cada vez que llueve en el comedor entra mucha agua y algo parecido le sucede a mi vecina”, agregó.

Durante el 2021 y 2022 salió a la luz lo que está pasando en los barrios 900 y 600 Viviendas de la ciudad de La Punta. Hubo muchos reclamos que trascendieron a través de los medios de comunicación.

No aparecen las soluciones y muchos vecinos optan por no hablar por temor a que les quiten sus casas. “Muy cerca de mi vivienda hay una casa que tiene todo el frente partido. A otro vecino que hacía trabajos de panadería en el fondo, de la noche a la mañana le apareció un pozo de 12 metros cuadrados y se le cayó el horno de barrio. También en muchas propiedades se les rajaron las medianeras”.