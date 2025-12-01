El calendario completo de ANSES para diciembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció las fechas de pago para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares.

El calendario de diciembre iniciará el martes (9) de la próxima semana.

Tal como ocurre cada mes, la ANSES empezará a abonar los fondos a los respectivos usuarios según la terminación del DNI. Además, junto al aguinaldo, el organismo que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que lidera, Sandra Pettovello, abonará con aumento.

¿De cuánto será el incremento porcentual de la ANSES para las jubilaciones y pensiones mínimas en diciembre?

Los aumentos que mes a mes brinda la ANSES a jubilados, pensionados y beneficiarios de las asignaciones familiares, se desprenden de los datos que arroja el INDEC, al aplicar la fórmula de movilidad, la cual toma como modelo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de acuerdo a los datos de inflación del mes de octubre.

En consecuencia, los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares cuyo DNI finalice en 4, cobrarán el viernes 12 diciembre.

¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de la mínima en diciembre?

Con aumento del 2,34%, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo, junto al haber mensual el monto final ascenderá a $581.319, 38.

¿Cuál es el calendario competo para jubilados y pensionados de la mínima de ANSES en diciembre 2025?

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 9 de diciembre

• DNI terminados en 1: 10 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 9 de diciembre

• DNI terminados en 1: 10 de diciembre

• DNI terminados en 2: 11 de diciembre

• DNI terminados en 3: 12 de diciembre

• DNI terminados en 4: 15 de diciembre

• DNI terminados en 5: 16 de diciembre

• DNI terminados en 6: 17 de diciembre

• DNI terminados en 7: 18 de diciembre

• DNI terminados en 8: 19 de diciembre

• DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 10 de diciembre

• DNI terminados en 1: 11 de diciembre

• DNI terminados en 2: 12 de diciembre

• DNI terminados en 3: 15 de diciembre

• DNI terminados en 4: 16 de diciembre

• DNI terminados en 5: 17 de diciembre

• DNI terminados en 6: 18 de diciembre

• DNI terminados en 7: 19 de diciembre

• DNI terminados en 8: 22 de diciembre

• DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre