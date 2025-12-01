  • Nuestras redes
26°SAN LUIS - Lunes 01 de Diciembre de 2025

Provincia

Provincia

El Obispo encabezó el Tedeum por el 169º aniversario de Villa Mercedes

El obispo Barba llamó a la comunidad a construir una sociedad basada en el respeto y la unidad.

Por redacción
| Hace 1 hora

El obispo de San Luis, Monseñor Gabriel Barba, encabezó el Tedeum por el 169° aniversario de Villa Mercedes, celebrado en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. El intendente Maximiliano Frontera y el gobernador Claudio Poggi estuvieron presentes. Barba llamó a “construir una sociedad de manos tendidas y de respeto” y dejó una frase central: “Toda vida vale”.

 

La ceremonia comenzó con el izamiento de la bandera en la plaza Pedernera y el ingreso de las fuerzas vivas al templo, en un marco solemne. Tras la misa, las autoridades colocaron ofrendas florales en el sepulcro del general Juan Esteban Pedernera y descubrieron la señalización del lugar como “Sitio Sanmartiniano”. La conmemoración cerró con un clima de reflexión y un pedido de unidad para la comunidad.

 

 
