El Obispo encabezó el Tedeum por el 169º aniversario de Villa Mercedes

El obispo de San Luis, Monseñor Gabriel Barba, encabezó el Tedeum por el 169° aniversario de Villa Mercedes, celebrado en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. El intendente Maximiliano Frontera y el gobernador Claudio Poggi estuvieron presentes. Barba llamó a “construir una sociedad de manos tendidas y de respeto” y dejó una frase central: “Toda vida vale”.

La ceremonia comenzó con el izamiento de la bandera en la plaza Pedernera y el ingreso de las fuerzas vivas al templo, en un marco solemne. Tras la misa, las autoridades colocaron ofrendas florales en el sepulcro del general Juan Esteban Pedernera y descubrieron la señalización del lugar como “Sitio Sanmartiniano”. La conmemoración cerró con un clima de reflexión y un pedido de unidad para la comunidad.