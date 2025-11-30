Poggi dice que no hay plata, pero gasta en figuras, charlas y fotos de choluleo

Gobierno sí dispuso recursos para presentarse en el Olé Summit, contratar charlas de un conductor político de alcance nacional y negociar la llegada de figuras de la televisión. Las cifras estimadas por especialistas del sector indican que estas participaciones cuestan desde $14 millones hasta más de $200 millones, según el tipo de presencia y los viajes incluidos.

La presencia de la delegación puntana en el Olé Summit generó ruido no solo por el gasto, sino también por el papelón institucional que trascendió después. Según asistentes del evento, Adelaida Muñiz se acercó directamente a Claudio “Chiqui” Tapia para pedirle una foto, movida más por el choluleo que por cualquier vínculo institucional. La escena duró segundos: Tapia sonrió para la cámara, posó y siguió caminando. “No sabía quién era —contó un dirigente que estuvo al lado—. Solo vino, pidió la foto y listo. Ni diálogo hubo”. La postal circuló después como si se tratara de una reunión formal, pero quienes estuvieron presentes la describen como un simple intento de figureteo.

En paralelo a esos gestos oficiales, la Provincia también habría contratado charlas del conductor político, cuyos honorarios —según tarifas del sector— suelen ubicarse entre $500.000 y $3 millones por presentación. Además, traer a una figura televisiva como Marley ronda entre USD 5.000 y USD 30.000, es decir, entre $7 y $43 millones según cotización y servicios contratados.

Los gremios estatales cuestionan esa escala de gastos cuando el argumento del Ejecutivo para rechazar la recomposición salarial es siempre el mismo: “no hay plata”. Para economistas consultados, el problema no es financiero sino de prioridades, y advierten que ese tipo de contrataciones salen de partidas de promoción, cultura o comunicación, lo que las vuelve menos visibles.

Desde el Gobierno plantean que se trata de “inversiones en imagen y turismo”. Pero el contraste queda expuesto: mientras los trabajadores reclaman aumentos atrasados, la administración provincial paga presencia en eventos nacionales, financia charlas y busca figuras mediáticas para alimentar su agenda de comunicación.

Y, como quedó claro en Buenos Aires, incluso termina financiando fotos que ni los propios protagonistas saben para qué se sacaron.