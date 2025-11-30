  • Nuestras redes
18°SAN LUIS - Domingo 30 de Noviembre de 2025

Tragedia en Villa Mercedes

Volcó un camión y murió su conductor

Fue en la rotonda de la avenida de Circunvalación y la ruta nacional 8, que es uno de los accesos a la ciudad y es lugar en el que con frecuencia se producen accidente. Atribuyen a la falta de iluminación como una posible causa del siniestro.

Por redacción
| Hace 3 horas

Otro accidente con un camión como protagonista, pero esta vez con una víctima fatal, ocurrió este domingo a la madrugada en Villa Mercedes.

 

La fatalidad tuvo como escenario la rotonda de la avenida de Circunvalación y la ruta nacional 8, una zona muy oscura que tiene los postes de iluminación de adorno y donde con frecuencia suceden estas situaciones.

 

Según informes periodísticos, el camión transitaba por la Ruta Nacional N°8 proveniente de Córdoba y al llegar al derivador volcó. Eran aproximadamente la 01:40, cuando se precipitaba una copiosa lluvia acompañada por granizo. Con estas dificultades y la falta de iluminación convirtieron a ese sector “en una trampa mortal”, especularon los brigadistas que cubrieron la emergencia.

 

A raíz de los golpes y lesiones, el camionero de unos 60 años falleció en el escenario del siniestro.

 

A la emergencia acudieron los Bomberos Voluntarios El Fortín, una unidad del SEMPRO y efectivos de la Policía de San Luis que se encargaron de interrumpir el tránsito mientras se realizaban las tareas de rescate del chofer.

 

 

 

