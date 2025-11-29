Sébastien Ogier extendió su reinado en el rally mundial

El francés Sébastien Ogier, piloto del equipo Toyota Gazoo Racing, se consagró campeón del Campeonato Mundial de Rally 2025 (WRC) al finalizar tercero en el exigente Rally de Arabia Saudita.

Este resultado le permitió asegurar su noveno título mundial gracias a una estratégica remontada en la penúltima Prueba Especial y a los problemas que afectaron a varios de sus rivales directos. De esta manera, coronó una temporada parcial pero extraordinariamente efectiva que lo consolidó nuevamente en la cima del rally mundial.

El desenlace en el desierto saudí entregó una de las definiciones más vibrantes de los últimos años. Ogier llegó a la última jornada con apenas una posición de ventaja sobre su compañero Elfyn Evans y con una diferencia provisional mínima en el campeonato. La clave estuvo en la PE de Asfan: mientras Sesks y Rovanperä debieron detenerse por pinchaduras y Katsuta volcó, el francés avanzó del sexto al tercer lugar general, un movimiento decisivo que selló la corona a su favor, según pudo conocer la Agencia de Noticias Argentinas.

Con una actuación conservadora pero inteligente en el Wolf Power Stage, Ogier completó la faena y alcanzó su noveno campeonato mundial, igualando el récord histórico de Sébastien Loeb. Además, este logro significó el primer título para su navegante, Vincent Landais, quien se unió al proyecto Toyota a finales de 2022.

La campaña 2025 de Ogier y Landais fue tan sorprendente como contundente. Solo disputaron once de los catorce rallies del calendario por decisión estratégica y aun así lograron seis victorias (Montecarlo, Portugal, Italia, Paraguay, Chile y Japón), más que cualquier otra dupla. También fueron quienes más tramos ganaron, demostrando una superioridad técnica y mental pese al calendario reducido.

Elfyn Evans, por su parte, volvió a quedar en la puerta del título. Una vez más subcampeón —ya suma cinco—, el galés perdió la corona por apenas cuatro puntos en un cierre tan dramático como frustrante para él. Thierry Neuville, ganador del rally, celebró su primera victoria de la temporada en una competencia que castigó a casi todos con golpes, pinchaduras y complicaciones mecánicas.

La última jornada también dejó una de las historias del año: Mārtiņš Sesks, la gran revelación del M-Sport Ford, lideró buena parte del rally hasta que un doble pinchazo en Asfan lo hundió en la clasificación. Su posterior abandono abrió la puerta para que Munster, McErlean y Solberg se metieran entre los diez primeros.LbIBhg

Con este resultado, Toyota cerró un campeonato dominante en Constructores, mientras que el WRC ya mira hacia 2026, año en el que Ogier volverá a correr un calendario parcial y podría seguir acercándose a los impresionantes números de Loeb.