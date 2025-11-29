  • Nuestras redes
Sabado 29 de Noviembre de 2025

Deportes

Flamengo venció a Palmeiras en Lima y logró su cuarta Copa Libertadores de América

Flamengo derrotó 1-0 a Palmeiras en el Monumental de Lima con un gol de Danilo y se consagró campeón de la Libertadores 2025, convirtiéndose en el club brasileño más ganador del torneo.

Por redacción
| Hace 3 horas

Flamengo derrotó 1-0 a Palmeiras en la final disputada en el estadio Monumental de Lima y sumó su cuarta Copa Libertadores, en una noche que volvió a confirmar la supremacía brasileña en el continente. El equipo de Filipe Luis se impuso con un gol del defensor Danilo a los 22 minutos del segundo tiempo, en un duelo cerrado que terminó inclinándose por eficacia y jerarquía.

 

El triunfo le permite al Mengao convertirse en el club brasileño más ganador de la historia del certamen, superando a Santos, Gremio, Palmeiras y San Pablo, todos con tres conquistas. En un año de dominio casi absoluto, Flamengo ahora va por el doblete: lidera el Brasileirao con 75 puntos, cinco por encima de Palmeiras, a dos fechas del cierre. El miércoles recibirá a Ceará en el Maracaná y, si gana, levantará otro título ante su gente.

 

Para Palmeiras, la noche en Lima volvió a dejar un sabor amargo. El equipo de Abel Ferreira quedó otra vez a un paso de su cuarta Libertadores, algo que no le ocurría desde la final perdida contra Boca en 2000. El miércoles visitará a Atlético Mineiro obligado a ganar y a esperar un tropiezo de Flamengo para sostener su ilusión en el torneo local.

 

