La Garra, con minutos de Joana Bolling, perdió en el debut

Con buenos minutos de la puntana Joana Bolling, la selección argentina de handball femenino debutó con una derrota esperable en el Mundial de Países Bajos y Alemania. La Garra perdió ante las locales por 32 a 25 y, no obstante, dejó buenas impresiones en la primera presentación.

El conjunto nacional hizo un partido por momentos de gran nivel y terminó con sensaciones positivas de cara al encuentro del domingo a las 14 contra Austria, que definirá la permanencia en el certamen para el equipo argentino.

Joana ingresó a la cancha en la segunda mitad del primer tiempo y tuvo una destacada tarea en defensiva hasta el final de la etapa inicial. En el segundo tiempo entró también en los quince minutos definitivos y se mantuvo en cancha hasta el cierre.