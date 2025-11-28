  • Nuestras redes
27°SAN LUIS - Viernes 28 de Noviembre de 2025

Mundial de handball

La Garra, con minutos de Joana Bolling, perdió en el debut

La extremo puntana jugó en los dos tiempos y tuvo una buena labor en defensa. El seleccionado nacional perdió contra Países Bajos pero dejó algunos conceptos interesantes de cara al partido decisivo del domingo contra Austria. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Con buenos minutos de la puntana Joana Bolling, la selección argentina de handball femenino debutó con una derrota esperable en el Mundial de Países Bajos y Alemania. La Garra perdió ante las locales por 32 a 25 y, no obstante, dejó buenas impresiones en la primera presentación.

 

 

El conjunto nacional hizo un partido por momentos de gran nivel y terminó con sensaciones positivas de cara al encuentro del domingo a las 14 contra Austria, que definirá la permanencia en el certamen para el equipo argentino.

 

 

Joana ingresó a la cancha en la segunda mitad del primer tiempo y tuvo una destacada tarea en defensiva hasta el final de la etapa inicial. En el segundo tiempo entró también en los quince minutos definitivos y se mantuvo en cancha hasta el cierre.

 

 

