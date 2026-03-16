Emilia Villegas brilla en el torneo “Metropolitano” y se codea con las mejores exponentes

“El fruto no cae muy lejos del árbol”. La puntana Emilia Villegas, hija del campeonísimo Alfredo “Puly” Villegas e integrante de una exitosa familia de pelotaris de San Luis, va ganando espacio a nivel nacional y este fin de semana, se consagró campeona de la primera fecha del torneo “Metropolitano de Damas A”.

“Bernal en lo más alto de la pelota femenina una vez más! “, posteó el Círculo Católico de Bernal, en cuyo trinquete se disputó el certamen y en el que la jugadora de 14 años brilló junto a Mora Reh.



“Mora vuelve a levantar la copa que ya había sabido conquistar, mientras que Emilia debuta de la mejor manera, llevándose el trofeo a casa y comenzando el torneo con un gran triunfo”, destacó la institución ante el éxito de la dupla.

Los pasos sólidos y exitosos que la exponente del deporte puntano está dando en Buenos Aires, ha causado satisfacción y alegría a su familia, en especial en sus padres. “Nos llena de orgullo verla tan clara con lo que quiere y con la madurez con la que está afrontando todo, a pesar de ser tan chica”, señalaron al dar detalle de esta consagración.

Emilia Villegas hace un gran esfuerzo para cumplir con sus estudios y, al mismo tiempo responder a todas las exigencias de la pelota a paleta. En el torneo que disputó el pasado fin de semana, enfrentó a chicas de edades superiores y de muy buen nivel, lo que le permitió sumar experiencia. “Ella quiere medirse con las mejores y eso también habla mucho de su mentalidad”, confiaron.

Además, la deportista puntana tiene otro gran objetivo en su mira: integrar la selección nacional que disputará el Mundial absoluto “Argentina 2026” y donde van a estar todas las disciplinas.

Y, para luchar por un lugar en el equipo albiceleste, Emilia ha sido convocada a participar de los entrenamientos de la preselección, donde también tendrá la oportunidad de codearse con las mejores exponentes del país.