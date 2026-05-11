Scaloni presentó la prelista para el Mundial y está Balerdi

El sueño de Leonardo Balerdi y de todos los puntanos de tener un jugador de la provincia por primera vez en la historia como parte de un plantel mundialista sigue en pie. El defensor villamercedino es parte de la prelista que el entrenador Lionel Scaloni presentó para la cita que comienza el 11 de junio.

De esa manera, Balerdi sigue en competencia con el fin de ser parte del listado definitivo, que la AFA debe presentar antes del 30 de mayo. Allí se conocerán los nombres de los 26 representantes de la selección nacional en el Mundial.

Scaloni presentó a diez jugadores en el puesto defensa central, el que ocupa Balerdi y se supone que llevará a cinco o seis en esa posición, por lo que las chances del mercedino son muchas.

Aquí el listado completo de los 55 jugadores que están considerados por el DT a un mes del inicio del torneo.

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

Defensores:

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

Mediocampistas:__IP__

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

Delanteros: