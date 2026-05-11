Scaloni presentó la prelista para el Mundial y está Balerdi
El defensor villamercedino está muy cerca de convertirse en el primer puntano en ser parte de un Mundial. La lista tiene algunas sorpresas.
El sueño de Leonardo Balerdi y de todos los puntanos de tener un jugador de la provincia por primera vez en la historia como parte de un plantel mundialista sigue en pie. El defensor villamercedino es parte de la prelista que el entrenador Lionel Scaloni presentó para la cita que comienza el 11 de junio.
De esa manera, Balerdi sigue en competencia con el fin de ser parte del listado definitivo, que la AFA debe presentar antes del 30 de mayo. Allí se conocerán los nombres de los 26 representantes de la selección nacional en el Mundial.
Scaloni presentó a diez jugadores en el puesto defensa central, el que ocupa Balerdi y se supone que llevará a cinco o seis en esa posición, por lo que las chances del mercedino son muchas.
Aquí el listado completo de los 55 jugadores que están considerados por el DT a un mes del inicio del torneo.
- EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES - Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN - River Plate
Defensores:
- AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
- GONZALO MONTIEL - River Plate
- NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
- MARCOS SENESI - Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA - River Plate
- LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
- ZAID ROMERO - Getafe CF
- FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA - River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS - Racing Club
Mediocampistas:__IP__
- MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
- ANÍBAL MORENO - River Plate
- MILTON DELGADO - Boca Juniors
- ALAN VARELA - FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
- GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
- VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
Delanteros:
- LIONEL MESSI - Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
- GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ - AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
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