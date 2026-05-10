River le ganó a San Lorenzo por penales en un partido infartante y se metió en cuartos

River se impuso por 4-3 en los penales, luego de empatar 2-2 tras 120 minutos de juego, en un partido de película que disputaron, en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Ahora, se enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata que eliminó a Vélez. Se impuso 1 a 0



El “Millonario” estuvo en desventaja en dos ocasiones, por los tantos del delantero Rodrigo Auzmendi y el defensor Fabricio López, pero pudo empatar con tantos del defensor Marcos Acuña, en primera instancia, y el volante Juan Fernando Quintero, a un minuto del final del alargue.



Ya en la tanda de penales, para River marcaron Quintero, Maximiliano Salas, Gonzalo Montiel y Joaquín Freitas, mientras que ni Giuliano Galoppo ni Kendry Páez pudieron superar al arquero Orlando Gill.



El “Ciclón” había comenzado en ventaja en la tanda decisiva con goles de Manuel Insaurralde, Guzmán Corujo y Diego Herazo, aunque todo se complicó sobre el final: Gregorio Rodríguez no pudo con el arquero Santiago Beltrán, Ignacio Perruzzi remató desviado y Mathías De Ritis le dio al palo, sentenciando la derrota.



El triunfo, tan agónico como épico y memorable, clasificó a River a los cuartos de final, instancia en la que se medirá con Gimnasia La Plata.

"El Lobo" platense sigue de racha

Gimnasia La Plata fue altamente efectivo y se impuso a Vélez por 1-0, como visitante, al finalizar el partido que disputaron en el estadio "José Amalfitani", por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Ell único gol del partido fue convertido por el delantero Marcelo Torres, cuando iban 12 minutos de la segunda parte.

Además, la visita tuvo que jugar con un hombre menos desde los nueve minutos de la segunda parte, luego de la expulsión directa, a instancias del VAR, del defensor Enzo Martínez.

Con el triunfo, el “Lobo” mantiene una racha increíble desde la llegada del entrenador Ariel Pereyra, con siete triunfos en misma cantidad de partidos, y se medirá con River por un lugar en la semifinal del Apertura.

Agencia Noticias Argentinas.