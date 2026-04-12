River le ganó a Racing por 2-0 y sigue invicto en el ciclo Coudet

River derrotó a Racing por 2-0 al terminó del partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura 2026.



El primer gol del partido fue convertido por el delantero Facundo Colidio, por medio de un mano a mano cuando iban 33 minutos de la primera mitad, mientras que el atacante Sebastián Driussi sentenció el triunfo en el primer minuto de descuento del segundo tiempo.



Con la victoria, el equipo que dirige Eduardo Coudet se mantiene en el segundo lugar de la zona B del Apertura, con 26 unidades y cinco triunfos en igual cantidad de partidos desde la llegada del DT, mientras que Racing salió de la zona de clasificación y es noveno, con 18 unidades.



En la próxima fecha, River será local en el Superclásico del fútbol argentino al recibir a Boca, el domingo 19 de abril a partir de las 17:00, mientras que la “Academia” visitará a Aldosivi, el mismo día a las 13:30.



Agencia Noticias Argentinas.

