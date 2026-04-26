San Luis Fútbol Club rescató el empate ante River en un partido parejo

El fútbol de alto vuelo se hizo presente en la Villa Deportiva, en suelo puntano. En un encuentro cargado de tensión y buen juego, San Luis Fútbol Club y River Plate empataron 1-1, dejando sensaciones encontradas para ambos bandos pero confirmando el crecimiento sostenido del conjunto local.



Una primera parte de dominio Millonario



El partido comenzó con San Luis intentando ser protagonista, generando jugadas claras pero chocando con una falencia que lo persiguió durante gran parte de la tarde: la dificultad en la definición. Pese a la dignidad del planteo puntano, la suerte no acompañó y la jerarquía de la visita no perdonó.



A los 16 minutos, River rompió el cero. Tras el gol, el conjunto visitante se impuso desde lo anímico y lo futbolístico, obligando a las locales a replegarse por momentos. Sin embargo, antes del descanso, las puntanas empezaron a arriesgar más, dejando claro que River no podía relajarse de cara al complemento.



La reacción puntana y el grito de Victoria



En el segundo tiempo, la historia cambió radicalmente. San Luis salió con otra entereza y fuerza, decidido a no dejar escapar los puntos de casa. Avisaron rápido, a los tres minutos, con una jugada de peligro que adelantaba lo que estaba por venir.



La recompensa llegó a los 11 minutos del complemento. Tras una recuperación de pelota que resultó ser la clave táctica del partido, la número 19, Victoria Vázquez, definió con precisión para poner el 1-1 definitivo.



En el complemento, San Luis jugó con más convicción, logrando desconcertar a un River que perdió el ímpetu mostrado en la primera mitad.

Con este resultado, San Luis Fútbol Club demuestra que está para pelearle de igual a igual a los grandes, apoyándose en la entrega física y en la capacidad de reacción ante la adversidad.



El empate termina siendo un premio justo para un equipo que, cuando encontró la contundencia, supo poner en jaque al "Millonario".

