Las juveniles de San Luis Fútbol Club golearon en las tres categorías a SAT

Sub 14. Son las más chicas en la competencia de la AFA. Foto: Prensa San Luis Fútbol Club.

Pasó la sexta fecha del torneo de fútbol femenino juvenil de la AFA, y San Luis Fútbol Club obtuvo tres resonantes victorias ante Social Atlético Televisión (SAT), el domingo en la cancha número 1 de la Villa Deportiva.

En Sub 14 San Luis goleó 4-0 con goles de Morena Fernández, Sofía Cassan, Luisina Destefanis y Emilia Ríos. En Sub 16 también fue triunfo puntano 4-0, con dos goles de Emilce Gómez, y uno cada una de Brisa Castro y Eugenia Balmaseda. Y en Sub 19 San Luis FC ganó 5-1, con tres conquistas de Amparo Cummaudo y dos de Luna Recabarren.

Fue la segunda presentación de las “Pibitas”, que ya habían enfrentado a River por la cuarta fecha en Estancia Grande.

Sub 16. La división ya tiene futbolistas en el plantel de Primera.

Los planteles juveniles puntanos están integrados por futbolistas de diferentes rincones de la provincia. Hay jugadoras de Paso Grande, Merlo, La Toma, Tilisarao, Fraga, Concarán, San Luis y Villa Mercedes, con un fuerte sentido de pertenencia.

Sub 19. La antesala de Primera. De acá pegan el salto.

El camino

San Luis FC quedó libre en la primera jornada, y se le deben reprogramar tres partidos: ante Racing Club (fecha 2, en San Luis); San Lorenzo (tercera fecha, en Buenos Aires) y Vélez (quinta fecha, en Liniers). El próximo fin de semana, por la séptima jornada, las “Pibitas” visitarán a la UAI Urquiza en Buenos Aires, y el primer fin de semana de junio recibirán a Newell’s Old Boys de Rosario.

Por el fixture de AFA, en la novena fecha viajarán a La Plata para visitar a Estudiantes; luego recibirán a Estudiantes de Buenos Aires; jugarán en Córdoba ante Belgrano; por la duodécima fecha recibirán a Independiente de Avellaneda; luego serán visitantes ante Huracán; locales con Boca en la jornada 14; visitantes de Ferro Carril Oeste; anfitrionas de Banfield; irán a Vicente López ante Platense; recibirán a Rosario Central, y finalizarán en la decimonovena fecha ante Gimnasia en La Plata.