La Justicia frenó las elecciones de la UCR hasta resolver las impugnaciones internas

La resolución fue dictada en el expediente "Unión Cívica Radical s/ Elecciones Internas de Autoridades Partidarias", iniciado luego de que el apoderado del partido comunicara formalmente al Juzgado Federal la convocatoria a elecciones para el próximo 23 de agosto, destinadas a elegir autoridades para el período 2026-2028.

Según consta en la presentación realizada el 28 de mayo, el Comité Ejecutivo Provincial había convocado los comicios internos mediante resoluciones ratificadas posteriormente por la Convención Provincial. La documentación remitida al juzgado incluía actas partidarias, resoluciones internas y la publicación del llamado electoral.

Sin embargo, al analizar el expediente, el magistrado advirtió que varios de los actos partidarios que sirvieron de fundamento para la convocatoria se encuentran actualmente cuestionados en otra causa judicial. Se trata de un amparo que impugna la validez de la suspensión de distintos artículos de la Carta Orgánica Provincial de la UCR, así como también las resoluciones que fijaron el cronograma electoral interno.

Frente a esa situación, Maqueda resolvió no avanzar con el proceso electoral hasta conocer qué decisión adopta la Justicia en el expediente donde se discute la legalidad de esas medidas partidarias. En términos prácticos, la decisión implica congelar el trámite vinculado a las elecciones internas mientras permanezca abierto el litigio principal.

La resolución judicial sostiene que tanto la suspensión de artículos de la Carta Orgánica como las resoluciones N.º 2/2026 y N.º 5/2026 del Comité Ejecutivo Provincial se encuentran impugnadas, razón por la cual resulta necesario esperar el resultado de ese proceso antes de continuar con la organización electoral.

La medida fue notificada oficialmente a las autoridades partidarias mediante cédula emitida por la Secretaría Electoral Nacional interina.

De esta manera, la renovación de autoridades de la UCR puntana quedó momentáneamente en suspenso y su futuro inmediato dependerá de lo que resuelva la Justicia Federal respecto de las impugnaciones presentadas por sectores internos del partido.