Murió un hombre en su casa por una pérdida de gas

Un hombre de 83 años falleció intoxicado por una pérdida de gas en su casa de calle Arancibia Rodríguez al 600, en el noroeste de la ciudad de San Luis. Aparentemente, la víctima se durmió mientras cocinaba en una garrafa.

Así lo indican las primeras informaciones sobre el hecho descubierto el martes por la noche en la vivienda del fallecido. El hombre se preparaba la comida en una garrafa pequeña y aparentemente se quedó dormido, según expresaron las fuentes policiales. Se desconoce el momento en que sucedió el deceso, pero bien pudo haber sido al mediodía.

Siempre de acuerdo a las primeras especulaciones, el octogenario no se dio cuenta de una pérdida en el elemento que contaminó todo el ambiente hasta que se produjo el fatal descenlace.

Hace pocos días ocurrió un drama similar en Potrero de los Funes, donde la víctima del monóxido fue un comerciante.