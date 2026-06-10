Aumentan los casos de Gripe A y no hay medidas concretas del Ministerio de Salud

Sin cifras oficiales sobre los casos puntuales, la Gripe A se instaló en San Luis y se esperan medidas concretas por parte del Ministerio de salud que por ahora solo mandó a un par de funcionarios a reconocer que los casos subieron un 6 por ciento respecto al año pasado. A eso se suma otro dato preocupante: el pico todavía está lejos.

Las recomendaciones que envió el ministerio son las mismas de siempre: el uso de barbijo, no salir de la casa en caso de tener síntomas, vacunarse en los casos que corresponda y evitar mandar a los chicos a la escuela y otras actividades grupales. En ese punto, en algunos sectores sanitarios y de la educación se habla de la necesidad de un acción concrecta para frenar los contagios, como adelantar las vacaciones de invierno.

Esa medida ya se practicó hace un par de años en la provincia porque se sabe que la mayoría de las transmisiones de este tipo enfermedades se producen en las aulas.

El Gobierno de la provincia tuvo que reconocer uno de los tantos déficits que tiene en materia de salud. Arminda Mattar, directora General de Gestión en Salud, dijo que el ministerio no llegó a la cobertura deseada en cuanto a la vacunación, “sobre todo en el grupo de seis meses a dos años”.

En la misma presentación Edgar Ribba, director de Epidemiología y Bioestadísticas, señaló el aumento de los casos y dijo que ese incremento no significa que haya un brote o una epidemia. “Estamos en la zona de alerta, ya que los casos han empezado a aumentar de manera más intensa a partir de la semana pasada”, aclaró.

A la vez, el profesional dijo que si bien no se monitorea a toda la población, una de las unidades de control está en el hospital Rocha, de Villa Mercedes, que en la semana tuvo que dejar de atender temporariamente porque las lluvias hicieron que una de sus alas se goteara de manera permanente.

El virus de mayor circulación en la provincia es la influenza A y los menores de cuatro años son el grupo más afectado. La tasa se calcula de 104 casos cada 10.000 habitantes, cuando la media es de 63.

Dificultades respiratorias, fiebre sostenida y la extensión de los síntomas son las razones para asistir a la guardia. El proceso de reposo, indicaron los profesionales, es de 5 a 7 días.

