20°SAN LUIS - Sabado 08 de Noviembre de 2025

Un encuentro clave

San Luis Fútbol Club cayó 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata

Fue por un gol de Florencia Gaetán. Así, finalizó la participación del conjunto local en la Copa de la Liga. 

Por redacción
| Hace 4 horas
San Luis Fútbol Club dio un buen partido, pero no le alcanzó. Foto: Instagram San Luis Fútbol Club.

Gimnasia y Esgrima de La Plata se impuso 1-0 -con gol de Florencia Gaetán- ante San Luis Fúbtol Club, en un partido para el infarto. El encuentro, disputado en la Cancha 1 de la Villa Deportiva, dejó un sabor amargo para el conjunto local, pero también mucho por capitalizar, con un equipo que lo dejó todo. 

 

 

San Luis Fútbol Club dio lo mejor en el partido, pero el gol del conjunto visitante las apartó del triunfo. Foto: San Luis Fútbol Club. 

 


El director técnico, Leandro Páramo, tras su abordaje con el cuerpo técnico, habían definido a las convocadas de la siguiente manera: Lucía Rivarola, Alejandra Cabrera, Guillermina Dubra, Macarena Latorre, Fabiana Vallejos, Agustina Sosa, Carla Scanio, Tiziana Hartiving, Victoria Rocha, María Miranda, Alejandra Vaquero, Victoria Vázquez, Estefanía Bustors, Melina Salinas, Florencia Cordero, Marianella Suárez, Florencia Ceballos, Camila Casarino, Milagros Rodríguez y Agustina Núñez.

 


Con el resultado, San Luis Fútbol Club finaliza su participación en la Copa de la Liga. Por su parte, el conjunto visitante avanzó a los cuartos de final del Segundo Torneo de AFA. 
 

 

