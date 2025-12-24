  • Nuestras redes
23°SAN LUIS - Miércoles 24 de Diciembre de 2025

Villa de Merlo

Obra olvidada, memoria ignorada: deplorable estado de una escultura de Juan Carlos Ortega

El fallecido escultor dejó un invaluable legado que se refleja en incontables creaciones talladas en madera (además de sus musas poéticas). Uno de sus aportes a la comunidad está en abandono total. Desidia y falta de respeto a las raíces merlinas.

Por redacción
| Hace 3 horas
Una escultura hecha con amor, denigrada con impericia. Así está la obra de Juan Carlos Ortega. Foto: gentileza Isidro Ortega.

Juan Carlos Ortega fue un referente cultural indiscutible para la provincia. Escultor, compositor y poeta, oriundo de Villa de Merlo, recorrió un camino lleno de talento, solidaridad y compromiso. Falleció a los 72 años, en 2018. Su legado también se remonta a la historia y a la gestión cultural; en 2017, fue nombrado Ciudadano Ilustre de Villa de Merlo.

 


Incontables instituciones de renombre respetaron implacablemente el trabajo de Ortega. Sus obras en madera, de un irrepetible virtuosismo, son exhibidas en distintos lugares. Y, como no podía ser de otra forma, en la villa turística estaba dispuesta una de sus creaciones. Lamentablemente, por la impericia de las autoridades municipales, hoy se encuentra en un estado de abandono total.

 

 

La obra de Ortega, olvidada. Foto: gentileza Isidro Ortega.

 


"La escultura no se deterioró sola. El paso del tiempo y el clima son inevitables; la desidia y la falta de cuidado, no", manifestó su hijo, el reconocido veterinario Isidro Ortega.

 

 

Así "cuidan" las autoridades al patrimonio cultural de Villa de Merlo. Foto: gentileza Isidro Ortega. 

 


"Esta obra no solo era madera tallada: era identidad, memoria, cultura y respeto por el medio ambiente; valores que dicen defenderse pero que, en la práctica, muchas veces se abandonan", agregó.

 


Ortega apuntó responsabilidades a funcionarios municipales y provinciales, ya que tienen la obligación de cuidar el patrimonio cultural y natural de la comunidad. No hacerlo, entiende Ortega, es una decisión y sus consecuencias las pagan todos los vecinos de Merlo.

 

 

Juan Carlos Ortega, junto a su hijo Isidro, durante un reconocimiento. Foto: UNSL. 

 


"Ojalá que el 2026 los encuentre trabajando con mayor compromiso, entendiendo que gobernar no es solo inaugurar ni posar para la foto, sino sostener, preservar y proyectar. Que podamos, de una vez por todas, discutir mejoras y no abandonos", concluyó.
 

 

