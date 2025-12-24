Una esperanza que se hizo pesebre: el centro Abrazo de Madre honró el nacimiento de Cristo
En un encuentro inolvidable, grandes y chicos compartieron múltiples emociones, amparadas en la mirada de la fe. La convocatoria cerró un año de trabajo y solidaridad.
El nacimiento de Jesús es, sin dudas, para creyentes, agnósticos e incluso ateos, el momento más relevante de la humanidad. Y es así que cada mes de diciembre, el espíritu navideño impregna las comunidades, que preparan diferentes encuentros para conmemorar la fecha. En ese sentido, el centro Abrazo de Madre, la sede puntana de la federación Familia Grande Hogar de Cristo, compartió un bellísimo pesebre que vino a coronar un año de trabajo y solidaridad, pero que especialmente sirvió de nexo entre la fe y la esperanza.
"El Niñito Dios nació en Belén y en el Rawson también", señalaron desde la institución con notable emoción en las redes sociales. En las fotos que subieron, se ve a toda una comunidad participando de la conmemoración del nacimiento de Cristo.
Y así como la encarnación del Verbo significó luz para el mundo, el pesebre del Rawson fue luz para la barriada. Luz y picardía; la bella picardía de los más chicos. "Cada vez que nacés, armás un lío que ni te cuento", detallaron con humor y ternura frente a la alegría de los niños y adolescentes.
Abrazo de Madre es una comunidad que, más que institución social, es familia. Una familia que contiene, que entiende, que ayuda, que es sostén, que mira y se mira en el otro. Sus colaboradores trabajan con un corazón enorme y ayudan a personas en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos incluso en contextos de adicciones. Desde la escucha y la comprensión, abordan la solidaridad con la mirada en el cielo pero con los pies aplomados en la tierra.
El reciente pesebre es reflejo del amor y el compromiso de todos los que forman parte del hogar. "Desde la comunidad del Rawson, les deseamos una feliz Nochebuena. A cambiar pañales y preparar biberones, que la noche es larga, pero buena", remarcaron.
