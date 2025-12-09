El centro Abrazo de Madre, Hogar de Cristo, junta mercadería para regalar cajas navideñas

Así como para los cristianos el nacimiento de Cristo implicó luz, salvación, vida eterna, la Nochebuena rememora ese símbolo e invita a ser luz del mundo a quienes se animan a vivir con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Es así que el centro Abrazo de Madre, Hogar de Cristo, de San Luis, emprende una movida solidaria para regalar sonrisas en Navidad.



Según informaron desde el hogar en diálogo con El Diario de la República, juntan diferentes artículos para regalar una caja navideña a cada familia que forma parte del grupo. Reciben budines, pan dulce, garrapiñadas, confites, turrones, todo lo necesario para confeccionar un obsequio con alma y corazón. No aceptan bebidas alcohólicas.



Quienes quieran colaborar, pueden comunicarse por Facebook (Abrazo de Madre HC) o escribir a los siguientes teléfonos: 2664-211281 / 2664-626761.



Un espacio con empatía



El centro Abrazo de Madre funciona hace poco más de 3 años. Todo el abordaje empezó con la idea de acompañar y ayudar a las personas en situación de adicciones. El trabajo es arduo, pero la paga es grande: semillas que pueden cambiar la vida. Se recibe a la gente desde la escucha, desde la comprensión, se trata de dar una esperanza, partiendo desde la persona.



Pero la función se extiende y también llega a las personas con escasos recursos, que se acercan y reciben un plato de comida. Y se amplifica a quienes participan de talleres y actividades que alejan de la calle y las malas influencias. En definitiva, se trabaja por contextos que den más oportunidades y excluyan menos.



Aunque el hogar está anclado desde la Iglesia Católica —funciona en las instalaciones de la capilla Nuestra Señora de las Gracias— no es la idea imponer la fe. Más bien viven el Evangelio, sin obligar a nadie a convertirse.



Abrazo de Madre es una propuesta que germina el legado de la FGHC, que está presidida por el sacerdote José “Pepe” Di Paola, del clero diocesano de la Arquidiócesis de Buenos Aires. El presbítero es muy conocido por sus aportes sociales, que se enmarcan en el movimiento conocido popularmente como "Curas Villeros".



Pesebre viviente



El 20 de diciembre, a las 10:30, habrá un pesebre viviente en las instalaciones de la capilla, en Ayacucho 2083. Niñas y niños representarán todas las vivencias de cara al nacimiento de Jesús.



Será una instancia muy especial, emotiva y reflexiva, donde la ternura y el talento de los chicos, rememorarán uno de los momentos más importantes para los creyentes.

