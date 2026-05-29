Búsqueda de Agostina Vega: el auto usado por el único detenido fue lavado

En un desarrollo crítico para la investigación que mantiene en vilo al país, las autoridades locales confirmaron la alteración de una de las pruebas clave halladas en la provincia. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, ratificó de manera oficial que el automóvil Ford Ka de color negro, recientemente secuestrado por la Justicia, fue sometido a un proceso de limpieza exhaustivo previo a su incautación.

En declaraciones brindadas a la señal televisiva Todo Noticias (TN), el funcionario provincial respaldó la hipótesis de los peritos judiciales, quienes habían detectado anomalías en el estado estético del vehículo.

La confirmación de que el rodado "fue lavado" enciende las alarmas en el fuero federal, ya que sugiere una maniobra deliberada para borrar rastros biológicos, huellas o elementos de fijación que pudieran vincular el coche con los principales sospechosos de la desaparición del menor Agostina Vega. Los investigadores concentran ahora sus esfuerzos en determinar quién ordenó y ejecutó la limpieza del vehículo en territorio cordobés.