Un golazo de Brahian Cuello abrió el triunfo de Unión sobre Independiente Rivadavia

El gran partido que hizo el merlino Brahian Cuello lo convirtió en un baluarte de la victoria de Unión de Santa Fe por sobre Independiente Rivadavia, que fue uno de los grandes batacazos de los Octavos de final de la Liga Profesional de fútbol. El delantero marcó un golazo a los 34 minutos del primer tiempo, con el que el equipo santafesino abrió el camino de la victoria.

El merlino le dio una tremenda volea a la pelota que fue a parar al fondo del arco mendocino tras un pase de Julián Palacios y a partir de ese momento se convirtió en un jugador indescifrable para la defensa local. En el segundo tiempo, el 2 a 0 de Unión también tuvo sabor puntano ya que fue marcado por Cristian Tarragona, el ex Juventud.

Independiente Rivadavia fue el equipo que más puntos acumuló en la primera fase del torneo por lo que era el gran candidato para pasar de ronda. Estuvo a tiro del empate luego de que Fabrizio Sartori marcara el descuento, a 20 minutos del final.