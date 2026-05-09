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Torneo Apertura

Belgrano le ganó un clásico histórico a Talleres y clasificó a los cuartos de final

En el estadio Mario Alberto Kempes, el ´Pirata´ venció al ´Matador´ con el gol de González Metilli.

Por redacción
| Hace 4 horas
Francisco González Metilli festeja su gol en el clásico de Córdoba. Foto: NA/Belgrano.

Belgrano le ganó 1-0 a Talleres, en condición de local, en el marco del clásico de Córdoba de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

 


En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el delantero Francisco González Metilli marcó el único gol del partido a los 2 minutos del complemento.

 


Además, el paraguayo Alexandro Maidana y el arquero Guido Herrera se fueron expulsados en Talleres, a los 33 y 49 minutos respectivamente. En tanto, en el tumulto el que se fue expulsado Herrera, también vio la tarjeta roja el delantero Lucas Passerini en Belgrano.

 


Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski rompió una racha de 13 partidos sin vencer a Talleres, siendo la última vez en la Primera B Nacional 2005/06 cuando le ganó 2-1 pero, en Primera División, el último clásico que había ganado el ´Pirata´ fue en el Torneo Apertura 2001.

 


Ahora, Belgrano de Córdoba enfrentará en cuartos de final al ganador de la llave entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Unión de Santa Fe en el estadio Bautista Gargantini.

 


Por su parte, el equipo de Carlos Tevez quedó eliminado del Torneo Apertura y cierra su participación con un cuarto puesto en la primera fase y una participación en octavos de final. El semestre lo cerrará con el partido ante Atlético Tucumán por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, con sede, horario y fecha a confirmar.

 

 

Agencia Noticias Argentinas. 

 

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