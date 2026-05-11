  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

19°SAN LUIS - Lunes 11 de Mayo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

19°SAN LUIS - Lunes 11 de Mayo de 2026

EN VIVO

Un show único

Lo épico, lo legendario y lo histórico del deporte motor

El fin de semana, Cortaderas y Los Molles fueron escenario de una competencia llena de velocidad e historia. La segunda edición del Rally épico fue un éxito que se disfrutó en los bellos paisajes del Valle. Mirá la galería.

Por redacción
| Hace 4 horas

Durante dos días se vivió una verdadera fiesta tuerca en las localidades colindantes a la Villa de Merlo, con caminos repletos de pasión, motores y familias acompañando cada tramo.

 

 

El principal rasgo que destacaron todos los participantes del rally épico, más allá de los paisajes espectaculares, del andar de los autos y de la competencia deportiva, fue el esfuerzo que pusieron los organizadores y corredores para ser parte de una fiesta del deporte motor que llenó de color el Valle del Conlara.

 

 

Durante el nevado sábado y el soleado domingo, Los Molles y Cortaderas recibieron a los autos históricos que fueron observados muy de cerca por cientos de familias que disfrutaron de un espectáculo inusual. “Fue un gran rally. Detrás de cada largada hubo muchísimo trabajo, especialmente en materia de seguridad y en el acondicionamiento de los caminos ", expresó Lucas Ojeda, uno de los organizadores.

 

 

En total fueron 44 autos, motos, cuatriciclos, UTV y areneros históricos de las competencias provinciales lo que brindaron el espectáculo, la segunda edición del Rally épico.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo