Lo épico, lo legendario y lo histórico del deporte motor

Durante dos días se vivió una verdadera fiesta tuerca en las localidades colindantes a la Villa de Merlo, con caminos repletos de pasión, motores y familias acompañando cada tramo.

El principal rasgo que destacaron todos los participantes del rally épico, más allá de los paisajes espectaculares, del andar de los autos y de la competencia deportiva, fue el esfuerzo que pusieron los organizadores y corredores para ser parte de una fiesta del deporte motor que llenó de color el Valle del Conlara.

Durante el nevado sábado y el soleado domingo, Los Molles y Cortaderas recibieron a los autos históricos que fueron observados muy de cerca por cientos de familias que disfrutaron de un espectáculo inusual. “Fue un gran rally. Detrás de cada largada hubo muchísimo trabajo, especialmente en materia de seguridad y en el acondicionamiento de los caminos ", expresó Lucas Ojeda, uno de los organizadores.

En total fueron 44 autos, motos, cuatriciclos, UTV y areneros históricos de las competencias provinciales lo que brindaron el espectáculo, la segunda edición del Rally épico.