Pelota paleta: doble alegría de la puntana Emilia Villegas

Emilia Villegas sigue dando pasos sólidos en la pelota paleta. Este fin de semana, haciendo equipo con Mora Graf (Entre Ríos), al ganar la última fecha del Metropolitano Liga A, lograron el ascenso a la máxima categoría. Ahora, jugarán el Máster, donde compiten las mejores pelotaris del país.

Emilia Villegas, de 14 años y Mora Graf, de 21 años, representan al Club Bernal de Buenos Aires. A lo largo del certamen Metropolitano desplegaron una brillante actuación y ahora se consolidaron con una doble alegría: ganaron la fecha y obtuvieron el pasaje para el Master.

Emilia, en sus redes, expresó su satisfacción y orgullo por estos nuevos logros:

“Cierre de un fin de semana muy especial para mí: entrenamiento con la Selección Argentina y torneo Metropolitano de Damas.



En primer lugar, quiero agradecer a mi compañera @mora.reh por acompañarme en mi primer torneo metropolitano.

Juntas logramos la clasificación a la máxima categoría del torneo metropolitano de mujeres: el Master.



Gracias por ser tan buena compañera.

Me hiciste sentir muy cómoda desde el primer momento y estoy muy feliz de haber compartido este campeonato con vos.

Se viene una nueva etapa, un nuevo desafío, y espero vivirlo con muchas ganas y disfrutarlo al máximo.



También quiero agradecer a mis papás @prof.guillerminapellegrini @pulyvillegas por estar en cada paso, acompañándome siempre, brindándome todo para que pueda hacer lo que me apasiona.



A mi familia: mi abuela, mis hermanos, y a mis compañeros del club GEPU. A mi preparador físico @mauriciobarrios.arg , a mi nutricionista @emiliocosta.nutricion , a mi deportólogo @porporattosergio y a mi profe de paleta @gomezluismariano . Gracias por estar siempre.



Quiero agradecer también a mi escuela, @institutoprivadosanmarcos, que este año, con tantos viajes, me ha brindado todas las herramientas para poder mantener mi rendimiento académico, siempre con la mejor predisposición. Gracias a @circulocatolicodebernal por confiar en mí y abrirme las puertas con tanto cariño.



Y un agradecimiento especial a @un1ka.oficial por acompañarme siempre y brindarme las mejores paletas”.