Pasó el fin de semana más lluvioso del año y se vienen algunos días fríos

El fin de semana más lluvioso del año dejó a varias localidades de la provincia con más de 100 milímetros de agua caída desde el viernes, los ríos a puro caudal y un frío intenso, que continuará por lo menos hasta el miércoles.

En la ciudad de San Luis solo el domingo cayeron 44 milímetros que se suman a los 64 caídos entre viernes y sábado. Sin embargo, la localidad que recibió más agua durante el domingo fue Nogolí con 47 milímetros.

Casi toda la provincia fue alcanzada por las lluvias que según la Red de Estaciones Meteorológicas continuarán, intermitentes, durante el lunes 20, cuando se espera una jornada fría en la que seguriá el descenso de las temperaturas y la inestabilidad.



El cielo estará cubierto con lluvias y lloviznas en gran parte de la provincia, pero se estima que por la noche la situación mejore. También se advirtieron por bancos de niebla y neblinas matinales.



Las temperaturas mínimas rondarán los 7 grados, en tanto que las máximas lo harán en torno a los 13.



Para el martes, continuará el frío, con viento por la mañana y por la tarde se registrará un leve aumento de las temperaturas. El cielo estará parcialmente nublado y la mínima bajará a 5 grados, mientras la máxima subirá a 16.



El miércoles se espera una jornada de buen tiempo con ascenso de la máxima, que volverá a superar los 20 grados.