Tres puntos de oro: gran triunfo de Juventud en Mendoza

Juventud Unida Universitario se trajo un triunfazo de su visita a Mendoza. Allí, en un partidazo derrotó 3 a 1 a la Fundación Amigos por el Deporte (Fadep), uno de los nuevos protagonistas del Federal “A” de AFA.

Con esta victoria, además de conservar el invicto, el elenco puntano se ubica transitoriamente como único puntero del grupo, con 9 puntos, seguido por Cipoletti de Río Negro, con 8 unidades.

Alexis González se vistió de héroe ya que a los 43 y 46 minutos del segundo tiempo convirtió los goles de la gran alegría puntana, en un encuentro que pasará a la historia ya que el “Juve” lo pasó muy mal porque lo podrían haber goleado en la parte inicial.

En el segundo tiempo, ajustó, luchó y ganó con merecimiento.

El goleador Gonzalo Klusener en el arranque de la segunda parte, había puesto el transitorio 1 a 0 para Fadep. A los pocos minutos, igualó Eber Garro. Sobre el final vino el doblete de Alexis González.

El resultado final es realmente mezquino por todo lo acontecido fundamentalmente en el primer tiempo, que finalizó 0 a 0, pero las numerosas ocasiones de gol que hubo, el score tranquilamente pudo haber sido con al menos tres goles para cada uno.

El “Juve” quedó mal parado tras la temprana salida por lesión de Rosales. Esto facilitó el despliegue del local que lo tuvo a maltraer. Los palos y las intervenciones de Julián Lucero evitaron lo peor.

Y, después del vendaval que duró unos 20 minutos, reaccionó el equipo puntano y el tiempo cambió abruptamente. Fadep la pasó muy mal, los jugadores puntanos estrellaron tres tiros en palos y, en otra oportunidad, el arquero Aravena se ganó los aplausos.

A los pocos minutos del arranque del segundo tiempo se volvió a lucir Julián Lucero y, después, yo pudo evitar el gol del experimentado goleador Gonzalo Klusener.

Pese al golpe, el “Juve” no bajó los brazos. Buscó y con la ayuda del arquero Aravena, Eber Garro mandó la pelota a besar la red.

En los tramos finales del partido Juventud marcó la diferencia con un mejor estado físico y, con un poco de fortuna, lo liquidó con un doblete del recién ingresado Alexis González. De esta manera y no obstante el mal arranque, logró un triunfo que en el balance final fue justo “y con mucho carácter”, como lo señaló el entrenador Hernán Vazquez

Tras esta gran victoria, la escuadra puntana por empezará a pensar en Argentinos de Monte Maiz. El choque es el próximo fin de semana en San Luis.