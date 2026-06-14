Potrero de los Funes: comerciantes hablan de parálisis institucional y falta de respuestas

Integrantes del sector turístico y gastronómico de Potrero de los Funes expresaron su profunda preocupación por la falta de políticas de fondo y la parálisis institucional que atraviesa la localidad. Aseguran que la inestabilidad política les impidió evaluar una gestión real tanto de Ignacio “Nacho” Olagaray como de “su sucesora”, Cristina Vallejo.

El descontento de los prestadores de servicios, que es evidente, se agrava en un contexto de crisis económica generalizada y caída de la ocupación turística en la provincia.

Olagaray asumió la intendencia en diciembre de 2025. Creó la Mesa Público Privada de Turismo y lanzó planes de precios fijos como “Sabores Serranos” junto a la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines (AEHGA) para intentar paliar “la crisis estival”. Sin embargo, su sorpresivo fallecimiento apenas unos meses después de asumir dejó esos planes en etapa de diagnóstico, según los comerciantes.

A principios de 2026, “las primeras medidas recaudatorias dictadas por su gestión generaron fuertes fricciones con el sector comercial, que ya venía golpeado por la baja ocupación de la temporada”, describió una fuente del sector.

Tras la muerte de Olagaray, Cristina Vallejo asumió formalmente la intendencia en mayo de 2026 con la promesa de continuar el legado y mantener el mismo equipo de gestión. Desde la mirada del sector gastronómico y hotelero, “el recambio institucional produjo una meseta administrativa”.

Entre el duelo institucional y la transición, sostienen que no se materializaron soluciones concretas en materia de infraestructura urbana, promoción turística agresiva ni alivio fiscal, en un momento donde la ocupación en la provincia registra caídas pronunciadas.

Los comerciantes exigen respuestas urgentes, ante la ausencia de un plan de contingencia: Piden campañas de fomento turístico y advierten que el incremento de tasas municipales al sector comercial no se traduce en mejoras de servicios esenciales como recolección de residuos, señalética e iluminación en zonas comerciales y de boxes.