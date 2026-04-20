Impotencia por una foto en donde un imputado ríe en el rally de Córdoba

Una foto que llegó al teléfono de Camila Rojas, la hija de un matrimonio que falleció a causa de un accidente de tránsito ocurrido el año pasado, le causó mucha indignación y una sensación de impotencia muy grande. En la imagen se ve al hombre que conducía la camioneta que causó la tragedia, sonriente, con algo en la mano, durante el Rally de Córdoba que se disputó el fin de semana.

Lo que más incomoda a Camila es que, hasta donde sabía, Miguel Antonio Soler Reyes, guardiacárcel de la Penitenciaría Provincial, tenía prohibido salir de San Luis hasta que se confirmara su situación procesal. El acusado asoma, sin saber que alguien sacaba una fotografía, a la vera de la ruta por donde pasaron los autos de la competencia, detrás de un grupo de amigos que posa para la foto.

“Este individuo está actuando como si nada hubiera pasado, incluso se lo ha visto bebiendo”, dijo la hija del matriomonio fallecido, quien en el posteo en sus redes donde mostró la foto se preguntó: “¿Cómo es posible esto? ¿Dónde está la justicia? ¿Acaso la vida de mis padres no tiene ningún valor?”.

El padre de Camila es Raúl Rojas, un bombero de Villa de la Quebrada, que tenía 63 años y murió a causa de las heridas provocadas en un accidente ocurrido el 23 de agosto del año pasado en la ruta provincial 146 cuando su Peugeot fue embestido por una camioneta Amarok en la que iban dos agentes penitenciarios.

A Raúl lo acompañaba en el auto su esposa Margarita Escudero, quien apenas ocurrió el accidente fue internada en el Hospital Central Ramón Carrillo y murió el 23 de enero de este año, seis meses después del hecho.