San Luis: conductor alcoholizado chocó a una moto y atropelló a tres personas

Un hombre de 35 años fue detenido este sábado en la ciudad de San Luis, tras protagonizar un violento raid en cuyo transcurso chocó a una motociclista y atropelló a tres peatones. Entre policías y penitenciario consiguieron detenerlo cuando escapaba a pie. Después se estableció que había consumido alcohol:

El hecho comenzó alrededor de las 07:00, cuando el conductor, que circulaba en un Toyota Corola embistió a tres en la intersección de Avenida Alfonsín (ruta 3) y Salvador Segado. Una joven de 20 años sufrió lesiones y fue trasladada al Hospital del Sur; los otros dos (16 y 19 años) no requirieron asistencia.

Sin detenerse, el conductor continuó su marcha hasta la Ruta 19, donde colisionó con una mujer de 44 años que se desplazaba en motocicleta. Como consecuencia de las lesiones fue trasladada de urgencia al Hospital Ramón Carrillo.

El Toyota Corola fue localizado por efectivos de la Sección Motorizada sobre ruta nacional 146, a 400 metros de la rotonda de avenida Lafinur sur.

Tras los choques, el hombre intentó escapar a pie por la ruta nacional 146, pero fue interceptado y demorado por personal policial y efectivos penitenciarios que se encontraban en la zona. Dentro del auto se encontraba una mujer con lesiones.

El conductor fue demorado y trasladado a una dependencia policial. Previamente se le hizo el alcotest que estableció que tenía de 1,39 g/l de alcohol en sangre.