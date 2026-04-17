¿Hay un pirómano suelto en Villa Mercedes?

Se ha transformado en un verdadero misterio el incendio que el jueves a la noche se registró en un depósito municipal del barrio Ferroviario, donde las autoridades de la comuna guardaban variada documentación del movimiento administrativo y financiero, junto a otros elementos y materiales.



Según lo que se ha informado, la persona o las personas que originaron el fuego ingresaron por una puerta trasera, luego de romperla. Durante la requisa los bomberos voluntarios y los efectivos policiales encontraron un encendedor y en el interior de una tapa de cloaca hallaron un cuchillo tipo serrucho.



Las imágenes que se difundieron ayudaron a tener una magnitud de los daños causados en el interior del depósito, entre ellos pilas de expedientes parcialmente destruidos por el fuego.

Las pericias de las consecuencias del incendio estuvieron a cago de la Policía Científica y aún no ha sido establecido el móvil del siniestro. Lo que se intenta dilucidar es si el o los malvivientes ingresaron a robar o si el fuego fue producto de alguna otra circunstancia, entre ellas la presencia de un pirómano suelto en la ciudad.

En ese sentido los investigadores tratan de determinar si el incendio tiene relación con el que sucedió apenas 24 horas antes en la fábrica Tubhier, de Villa Mercedes, donde se quemaron varias máquinas.



Además, se espera conocer qué tipo de documentación fue afectada por las llamas.