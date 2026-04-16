Caras largas y rostros preocupados por un reclamo docente en la gira de Poggi

El grupo de docentes que se manifestó ante el gobernador Claudio Poggi generó un profundo malestar en la comitiva que acompañó al primer mandatario a Villa Merces en su habitual visita de los jueves. Los maestros pidieron que no se ajuste más el salario y que no se repita la represión policial que sufrieron los empleados estatales cuando marcharon frente a la Legislatura en ocasión de la apertura de sesiones, a principios de mes.

Antes del incidente, ya se percibía el malhumor social que generó un ambiente caldeado hacia el afuera pero también con mucha tensión interna. Las caras de los dirigentes que lo acompañaron en los actos fueron la evidencia de que algo estaba por estallar. La protesta docente, al final de las actividades, terminaron por redondear una jornada con pocas sonrisas.

El gobernador estuvo acompañado del intendente villamercedino, Maximiliano Frontera, y de otros funcionarios como Berta Arenas, la cuestionada directora del hospital. Pero los rostros más adustos fueron portados por los funcionarios que tienen algún vínculo con la Educación, como la viceintendenta, Silvia Galetto –de relación conyugal con una alta autoridad de la UNSL- y, sobre todo, de Rudy Cámera, rector de la Upro y, acaso, el más conspicuo y fiel de los representantes poggistas en Mercedes.

No es la primera vez que en Villa Mercedes el gobernador es cuestionado por la gente que se acerca a los actos, lo que habría culminado en una reprimenda del costado político del oficialismo hacia los dirigentes locales. Dicen que fueron pocos los que recogieron el guante.





Junto a la ministra de salud, Teresa Nigra, Poggi presidió la firma del contrato entre la Constructora San Luis SAPEM y el gobierno, para la refacción del Servicio de esterilización del Hospital Juan Domingo Perón. Luego el gobernador fue al barrio San Antonio para la inauguración de una Alarma Ciudadana y después fue al barrio ATE, a la Escuela N° 10 "Ramiro Podetti", para la entrega de Tubis.



Por entonces, la custodia gubernamental se mostró más atenta.