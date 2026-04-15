Sin plan ni previsión: Poggi "quema" los ahorros para cubrir el gasto corriente

A Poggi no le tiembla la mano para complicar la economía de los puntanos. Foto: ANSL.

Lo que en cualquier administración responsable sería un último recurso ante una catástrofe, para el gobierno de Claudio Poggi se ha vuelto el "plan A". Al confirmar que está utilizando el fondo anticrisis—que debería ser implementado en crisis reales, como su nombre lo indica— para pagar los sueldos, el mandatario ha admitido, de forma implícita, que su gestión navega en la improvisación total. No hay previsión, no hay análisis de impacto y, sobre todo, no hay ideas para generar recursos genuinos.



Cualquier manual de economía indica que los aumentos salariales se trazan bajo un estricto análisis de fondos garantizados. Sin embargo, la gestión actual parece haber dado aumentos sin tener la plata en la caja, para luego salir a "asaltar" el fondo anticrisis.



La lógica es perversa: la gracia de un fondo de este tipo es juntarlo en épocas de bonanza para usarlo en la emergencia. Gastárselo ahora, en medio de la tormenta, es generar una crisis mayor a corto plazo. Una vez que el fondo se agote, ¿qué sigue?



Poggi pinta canas, pero no experiencia. En todo su despliegue de gestión, parece no haber aprendido nada. No solo que no tiene un plan ni ideas, sino que además comete serios errores de cálculo.



Esta política de "juntar montoncitos" para ponerlos a ganar intereses mientras el empleado público sufre es una receta conocida y rancia. Ya se plasmó con el desdoblamiento de sueldos: tenían el dinero, pero prefirieron la especulación financiera antes que el bienestar de la gente, empujando a miles de familias al endeudamiento.



Hoy la historia se repite con otro disfraz. El "blindaje" del fondo de reserva es ahora la caja chica de un gobierno que no sabe cómo reactivar la economía. San Luis ha pasado de ser una provincia con previsión a ser un estado que vive al día, consumiendo sus ahorros para tapar los baches de una gestión que, hasta ahora, solo ha demostrado ser experta en el ajuste y en la especulación.



Al final del día, la gestión de Poggi parece atrapada en la lógica del que "desviste a un santo para vestir a otro". El "ahorro" que hoy se gasta es la desprotección del mañana.

