Un peligroso mensaje de impunidad de los primos Endeiza

Pese a que hoy por hoy Víctor Endeiza es uno de los hombres más mirados del país por su participación en el escándalo de El Caburé y su rol como ministro del Superior Tribunal de Justicia, los mensajes de impunidad que envía cada tanto son elocuentes. El miércoles a la mañana, el cortesano visitó en su despacho de la Legislatura provincial nada más y nada menos que al vicegobernador, Ricardo Endeiza.

Algunos de los empleados, policías y vistantes ocasioanles que vieron al juez recorrer los pasillos de la Legislatura no daban crédito de lo que pasaba. Mientras se debate la intromisión del poder Ejecutivo sobre el judicial y el legislativo, el miembro de la Corte se reunió con la segunda autoridad de la provincia por motivos que se desconocen.

Se descuenta que no fue un reunión oficial, pues no hubo información sobre el encuentro por parte de ninguna de las oficinas de prensa de los funcionarios. Y posiblemente un encuentro familiar (Víctor y Ricardo, el juez de la Corte y el vicegobernador de la provincia son primos) se podría haber realizado en otro contexto.

Con algo de sorna, pero con la realidad del expediente judicial que avanza sobre funcionarios del Gobierno, alguien dijo que lo que los primos tramaron en la oficina del Poder Legislativo fue una estrategia de defensa conjunta frente a unos días que se esperan difíciles en la causa.

Fue la ocasión para recordar las palabras del renunciado secretario de Ética pública y control de gestión, Ricardo Bazla, quien reconoció en una entrevista periodística que apenas salió de la audiencia judicial con el peso de la imputación de ocho delitos, se comunicó con el gobernador Claudio Poggi y con el vice para informales su decisión de renunciar.

Lo hizo pese a que minutos antes la Justicia le había prohibido mantener comunicación con ningún funcionario del Gobierno. La razón de la medida judicial es, justamente, que los imputados no planeen estrategias conjuntas que puedan perjudicar la investigación.